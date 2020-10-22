Онищенко назвал вред от постоянного применения антисептиков из-за COVID

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Чрезмерное употребление антисептиков может навредить микрофлоре кожи, в то время как ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от коронавируса. Об этом «Интерфаксу» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко не согласился со словами главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, который изначально высказался о неэффективности использования перчаток. «Нужно перчатками пользоваться, и учить людей, всему нужно учить людей», — сказал Онищенко. «Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки — способ проверенный», — добавил он.

Накануне Чуланов назвал ношение перчаток неэффективным и «избыточной мерой» из-за того, что большинство граждан не знают, как правильно ими пользоваться. Инфекционист также добавил, что только 10% заражений коронавирусом происходит контактным путем. Вместо перчаток он посоветовал использовать антисептики.

Однако затем Чуланов поменял свое мнение. По его словам, при правильном использовании перчатки и антисептики одинаково эффективны в защите от коронавируса. По его словам, для эффективной защиты нужно использовать одноразовые перчатки и не касаться ими лица.