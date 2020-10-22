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Пандемия коронавируса ,  
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Онищенко назвал вред от постоянного применения антисептиков из-за COVID

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чрезмерное употребление антисептиков может навредить микрофлоре кожи, в то время как ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от коронавируса. Об этом «Интерфаксу» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко не согласился со словами главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, который изначально высказался о неэффективности использования перчаток. «Нужно перчатками пользоваться, и учить людей, всему нужно учить людей», — сказал Онищенко. «Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки — способ проверенный», — добавил он.

Накануне Чуланов назвал ношение перчаток неэффективным и «избыточной мерой» из-за того, что большинство граждан не знают, как правильно ими пользоваться. Инфекционист также добавил, что только 10% заражений коронавирусом происходит контактным путем. Вместо перчаток он посоветовал использовать антисептики.

Регионы ответили на слова инфекциониста об эффективности перчаток
Общество
Владимир Чуланов

Однако затем Чуланов поменял свое мнение. По его словам, при правильном использовании перчатки и антисептики одинаково эффективны в защите от коронавируса. По его словам, для эффективной защиты нужно использовать одноразовые перчатки и не касаться ими лица.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<5000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Геннадий Онищенко
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