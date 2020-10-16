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Путин поручил Лаврову сформулировать позицию Москвы по договору СНВ

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию Москвы по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и представить ее США. Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России, передает пресс-служба Кремля.

«Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам, и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ», — сказал Путин.

Лавров пообещал сделать это «как можно скорее».

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