Путин не исключил «новые острые проблемы» в мировой экономике

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами. Такое мнение на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил президент России Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», — сказал президент.

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