Экономика , 21 окт, 15:24
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Путин не исключил «новые острые проблемы» в мировой экономике
Владимир Путин
Мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами. Такое мнение на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил президент России Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал РБК.
«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», — сказал президент.
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