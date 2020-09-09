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Росстат скорректировал оценку падения ВВП России на пике пандемии

Росстат незначительно понизил оценку падения российского ВВП с 8,5 до 8% во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

ВВП России во втором квартале 2020 года упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обновленных данных Росстата. Предварительно госстатистика оценивала торможение российской экономики на 8,5%.

Уточнение оценки на 0,5 п.п по сравнению с предварительными данными «обусловлено уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России», объяснили в Росстате.

Вместе с тем, в Росстате уточнили, что величины последующих уточнений ВВП за второй квартал 2020 года «могут быть более существенными», чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок. Это связано с тем, что во время пика пандемии «произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются на предварительных оценках». Следующая оценка ВВП за второй квартал будет рассчитана методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов на основе анализа спроса и предложения.

В 2020 году впервые с 2009 года отрицательный дефлятор ВВП зафиксирован на протяжении первых двух кварталов — минус 0,1% и минус 4,1% соответственно.

Какие отрасли пострадали сильнее всего

Сильнее всего сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, в том числе:

  • деятельность гостиниц и ресторанов (-56,9%);
  • деятельность в области культуры и спорта (-28,0%);
  • транспорт (-19,3%);
  • торговля (-12,7%);
  • прочие услуги населению (-28,6%).
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Одновременно на фоне мирового сокращения спроса на энергоресурсы существенное падение наблюдалось в добывающей (-12,8%) и обрабатывающей промышленностях (-7,9%).

Сектор здравоохранения сократился на 8,5% во втором квартале, что связано со значительным сокращением объема платных медицинских услуг.

Финансовая и страховая деятельность, наоборот, показала прирост добавленной стоимости (+6,1%) за счет роста банковской деятельности.

За первое полугодие 2020 года ВВП сократился на 3,4% в годовом выражении. Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что по итогам 2020 года темпы роста экономики России снизятся менее чем на 4%, а могут быть даже «более позитивные фактические данные по экономике».

Официальный прогноз развития российской экономики с учетом пандемического кризиса (разрабатывает Минэкономразвития) до сих пор публично не представлен. По данным «Коммерсанта», ведомство прогнозирует сокращение ВВП России на 3,9% против 4,8% по предыдущим оценкам министерства. ЦБ ожидает сокращения ВВП по итогам 2020 года на 4,5–5,5% и восстановление в 2021 году на 3,5–4,5%.

Прогнозы российского правительства намного оптимистичнее международных аналитиков: агентство Fitch прогнозирует спад российской экономики в 2020 на 4,9%, Moody’s — на 5,5%. В июньском прогнозе МВФ ожидает сокращения экономики России на 6,6%.

Автор: Юлия Старостина
Теги: ВВП России, Росстат, кризис, пандемия, экономика
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