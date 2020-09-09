Росстат скорректировал оценку падения ВВП России на пике пандемии

Росстат незначительно понизил оценку падения российского ВВП с 8,5 до 8% во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса

Фото: Роман Пименов / ТАСС

ВВП России во втором квартале 2020 года упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обновленных данных Росстата. Предварительно госстатистика оценивала торможение российской экономики на 8,5%.

Уточнение оценки на 0,5 п.п по сравнению с предварительными данными «обусловлено уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России», объяснили в Росстате.

Вместе с тем, в Росстате уточнили, что величины последующих уточнений ВВП за второй квартал 2020 года «могут быть более существенными», чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок. Это связано с тем, что во время пика пандемии «произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются на предварительных оценках». Следующая оценка ВВП за второй квартал будет рассчитана методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов на основе анализа спроса и предложения.

В 2020 году впервые с 2009 года отрицательный дефлятор ВВП зафиксирован на протяжении первых двух кварталов — минус 0,1% и минус 4,1% соответственно.