Путин назвал две задачи властей во время пандемии COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В начале борьбы с пандемией коронавируса перед Россией стояли две задачи — сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Нужно было решать две задачи — защитить безопасность людей, сработать на опережение; в целом нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, российские власти для реализации этих целей предприняли меры по поддержке граждан, особенно семей с детьми, обеспечению занятости и помощи бизнесу.

В апреле президент России заверил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под полным контролем и все уровни власти работают «ритмично и организованно». Кроме того, по его словам, Россия анализирует опыт других стран, а также работает при этом «на опережение».