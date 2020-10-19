Мишустин оценил экономику во время COVID-19 фразой «лучше, чем ряд стран»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Экономика России смогла перенести последствия распространения коронавирусной инфекции лучше, чем экономика ряда зарубежных государств. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Мы прошли этот сложный период — во всяком случае, его первую фазу — лучше, чем целый ряд стран», — сказал он. По словам Мишустина, в России удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

Председатель правительства, ссылаясь на данные Минэкономразвития, указал, что ВВП России по итогам второго, «самого сложного квартала» 2020 года «выглядел привлекательнее» ВВП многих стран. Среди них он перечислил Германию, Италию, Францию, Великобританию и Испанию.

Глава правительства также отметил уровень инфляции, который в России с начала года составил чуть более 3%. «Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось», — добавил премьер. Он сообщил, что в следующем году ВВП должен вернуться к росту, превышающему 3%, инфляция должна сохраниться в объеме около 4%.