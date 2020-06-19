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Правительство передало Путину доработанный план восстановления экономики

План был подготовлен в начале июня, однако президент поручил его доработать. На это у правительство ушло чуть больше двух недель

Общенациональный план восстановления экономики страны после кризиса доработан с учетом обсуждений с бизнесом и экспертами, его передали главе государства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«План дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

В обновленный документ были внесены правки на основе предложений, которые правительству предлагала Госдума, Совет Федерации, Общественная палата, РСПП, Торгово-промышленная палата и другие организации. Так, к примеру, по предложению Совета Федерации в документ учли возможность получения гражданами услуг на основе цифрового профиля. Всего в документе учли более 20 замечаний от Совфеда.

При доработке документа велись обсуждения и с научным сообществом.

«Мы рады, что правительство сегодня ведет диалог с научным и экспертным сообществом, это очень позитивная работа, которая продолжится и дальше», — цитирует пресс-служба правительства слова вице-президента НИУ ВШЭ Льва Якобсона.

Правительство подготовило национальный план по восстановлению экономики стоимостью 5 трлн руб. к началу июня. Целевыми показателями исполнения в нем служили выход на устойчивый рост реальных доходов (целевой темп прироста не приводится), снижение уровня безработицы менее чем до 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021-го.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

3 июня премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом сообщил, что Путин принял представленный ему документ «за основу дальнейшей работы», однако «ряд моментов» необходимо дополнительно проработать. В частности, в плане должны были быть учтены итоги отраслевых совещаний с участием президента. Глава государства поручил во второй половине июня определить параметры дальнейших действий и приступить к реализации плана в начале июля.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Правительство, экономика России, кризис
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Мишустин поручил доработать план восстановления экономики
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