В Москве за сутки выявили почти 5 тыс. новых заболевших COVID-19

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За минувшие сутки в столице коронавирусом заразились 4999 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram.

Таким образом, всего в Москве COVID-19 обнаружили у более чем 372,6 тыс. человек.

Накануне в городе коронавирус диагностировали у более 5,3 тыс. москвичей. Это был наибольший прирост с 12 мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что наиболее точным показателем эпидемиологической ситуации является не число зараженных за сутки, а количество госпитализированных граждан. По словам главы города, многие переносят инфекцию бессимптомно и могут спокойно лечиться дома. В реальной опасности находятся граждане, у которых вирус вызывает тяжелую пневмонию.