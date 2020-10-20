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В Москве за сутки выявили почти 5 тыс. новых заболевших COVID-19

Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

За минувшие сутки в столице коронавирусом заразились 4999 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram.

Таким образом, всего в Москве COVID-19 обнаружили у более чем 372,6 тыс. человек.

Накануне в городе коронавирус диагностировали у более 5,3 тыс. москвичей. Это был наибольший прирост с 12 мая.

Собянин объяснил темпы прироста зараженных COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что наиболее точным показателем эпидемиологической ситуации является не число зараженных за сутки, а количество госпитализированных граждан. По словам главы города, многие переносят инфекцию бессимптомно и могут спокойно лечиться дома. В реальной опасности находятся граждане, у которых вирус вызывает тяжелую пневмонию.

По данным мэра, сейчас в Москве в больницах находятся около 10 тыс. больных COVID-19, из них около 1 тыс. человек лежат в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ.


 

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