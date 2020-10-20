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Пандемия коронавируса ,  
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Новые временные госпитали в Москве приняли первых пациентов с COVID-19

Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» приняли первых пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Как сообщили в департаменте, во временные госпитали поступают пациенты с легкой или средней формой заболевания. Однако в них также имеются палаты интенсивной терапии и аппараты ИВЛ.

В госпиталях имеется электронная система, которая помогает всем врачам оперативно получать историю болезни пациента, «минуя бумажный носитель». Самим пациентам выдается QR-код, просканировав который медики могут увидеть назначение врачей, результаты анализов и другую информацию о больном.

В департаменте отметили, что госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, а АТЦ «Москва» — за городской клинической больницей им. С.С.Юдина. Также в столице действуют временные госпитали в ледовом дворце Крылатское (Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова) и на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники» (Городская клиническая больница им. Ф.И.Иноземцева), они были развернуты в начале октября.

Собянин объяснил темпы прироста зараженных COVID-19 в Москве
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Фото:Андрей Любимов / РБК

О развертывании еще двух госпиталей накануне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, госпитали рассчитаны на 3,5 тыс. пациентов. При этом мэр назвал ситуацию с коронавирусом в столице «крайне сложной».

За минувшие сутки в Москве выявили 4999 новых случаев заражения. Накануне в столице коронавирус диагностировали у более 5,3 тыс. человек. Всего в Москве COVID-19 обнаружили у более чем 372,6 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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