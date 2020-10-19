Собянин заявил о серьезном пике заболеваемости и о двух новых госпиталях

Власти Москвы открывают еще два резервных госпиталя для больных коронавирусом — в АТЦ «Москва» и на ВДНХ, сообщил Собянин. Они рассчитаны на 3,5 тыс. человек и оснащены всем необходимым, сказал мэр

Временный госпиталь в АТЦ «Москва» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в столице «остается крайне сложной» и что город переживает «серьезный, сопоставимый с весенним, пик заболеваемости». По данным мэра, за неделю количество госпитализаций увеличилось на 25%, с 1000 до 1250 в день.

Власти запускают два резервных госпиталя для больных коронавирусом, они будут расположены в АТЦ «Москва» и на ВДНХ, продолжил Собянин. Они оснащены «всем необходимым оборудованием» и рассчитаны на 3,5 тыс. пациентов, сообщил он. Ранее о планах властей открыть два временных госпиталя на Каширском шоссе и ВДНХ сообщили источники РБК в столичной мэрии.

В начале октября власти уже развернули два резервных пункта приема больных коронавирусом — в ледовом дворце «Крылатское» и в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 5376 новых заразившихся коронавирусом. Это стало рекордным приростом с 12 мая. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 367,6 тыс. человек.