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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о серьезном пике заболеваемости и о двух новых госпиталях

Власти Москвы открывают еще два резервных госпиталя для больных коронавирусом — в АТЦ «Москва» и на ВДНХ, сообщил Собянин. Они рассчитаны на 3,5 тыс. человек и оснащены всем необходимым, сказал мэр
Временный госпиталь в АТЦ &laquo;Москва&raquo;
Временный госпиталь в АТЦ «Москва» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в столице «остается крайне сложной» и что город переживает «серьезный, сопоставимый с весенним, пик заболеваемости». По данным мэра, за неделю количество госпитализаций увеличилось на 25%, с 1000 до 1250 в день.

Власти запускают два резервных госпиталя для больных коронавирусом, они будут расположены в АТЦ «Москва» и на ВДНХ, продолжил Собянин. Они оснащены «всем необходимым оборудованием» и рассчитаны на 3,5 тыс. пациентов, сообщил он. Ранее о планах властей открыть два временных госпиталя на Каширском шоссе и ВДНХ сообщили источники РБК в столичной мэрии.

В начале октября власти уже развернули два резервных пункта приема больных коронавирусом — в ледовом дворце «Крылатское» и в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
Общество

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 5376 новых заразившихся коронавирусом. Это стало рекордным приростом с 12 мая. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 367,6 тыс. человек.

На фоне роста числа заразившихся коронавирусом в Москве ввели особые меры. В общественном транспорте усилили контроль за тем, чтобы жители носили защитные маски и перчатки, а в культурные заведения, подведомственные столичным властям, можно купить только электронный билет.

Также власти проконтролируют посещение клубов и баров, работающих по ночам. Эти заведения получат QR-код — с помощью него или с помощью СМС-сообщения посетители должны будут зарегистрировать свой телефонный номер. Так власти планируют отследить новые цепочки распространения коронавируса: если у кого-то из посетителей позже найдут COVID-19, остальным придет уведомление и предложение сдать тест на коронавирус.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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