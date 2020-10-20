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МИД объяснил приостановку финансовой помощи Киргизии

Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Россия решила приостановить финансовую помощь Киргизии после того, как в стране обострилась ситуация после проведения в стране парламентских выборов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента информации и печати МИД России.

«В условиях неопределенности и нарастания политического кризиса в Киргизии российской стороной во избежание нецелевого использования предоставляемых для поддержки экономики и социальной сферы средств было принято вынужденное решение о приостановке оказания финансовой помощи республике до восстановления там внутренней стабильности и формирования легитимных органов власти», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Россия намерена выстраивать отношения с Киргизией в духе союзничества на двусторонней основе и в рамках интеграционных объединений.

О приостановке финансовой помощи 14 октября РБК сообщил источник в Минфине и подтвердил федеральный чиновник.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, финансовую помощь решили приостановить до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти.

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Россия в последний раз оказывала финансовую помощь Киргизии в 2019 году. Тогда для поддержки бюджета республики безвозмездно было направлено $30 млн. Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, в 2018 году Россия полностью списала государственный долг Киргизии в размере $240 млн.

Ситуация в Киргизии обострилась после того, как 4 октября в стране состоялись парламентские выборы. Как сообщили в ЦИК республики, в парламент прошли только четыре партии из 16 принявших участие в голосовании. На следующий день в Бишкеке начались протесты.

Власти оценили ущерб от беспорядков в Бишкеке в более чем $210 тыс.
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7 октября в целях предотвращения несанкционированного вывода капитала из страны Национальный банк Киргизии объявил об отключении системы международных финансовых коммуникаций SWIFT.

14 октября парламент Киргизии утвердил в качестве премьер-министра кандидатуру Садыра Жапарова. На следующий день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил о намерении уйти в отставку. Он объяснил это решение тем, что не желает оставаться в истории страны как глава государства, «проливший кровь и стрелявший в своих граждан». 15 октября Жапаров заявил о получении полномочий президента Киргизии.

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