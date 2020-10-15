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Выборы в США ,  
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NYT узнала о готовности Байдена продлить СНВ-3 при победе на выборах

Если Байден победит на выборах, США и Россия смогут продлить СНВ-3 почти сразу после инаугурации президента и без дополнительных условий, утверждает издание
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Основной соперник действующего лидера США Дональда Трампа на грядущих выборах президента кандидат от демократов Джо Байден в случае победы может немедленно продлить с Россией Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По оценке издания, если Байден выиграет выборы, Россия, «вполне возможно, сможет получить то, что хочет». Речь идет о продлении СНВ-3 без дополнительных условий, а сделка может быть заключена почти сразу после возможной инаугурации Байдена 20 января 2021 года — до истечения срока договора, указывает газета.

По словам советников кандидата от демократов, возможный отказ от продления СНВ-3 станет фактически подрывом последнего сдерживающего соглашения в области ядерного оружия, пишет NYT. В то же время Байден и его помощники не имеют ничего против привлечения Китая к соглашению о контроле над вооружениями, на чем настаивает действующая администрация президента, отметило издание.

Кремль заявил об отсутствии «железобетонных» соглашений с США по оружию
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На этой неделе США предложили России «по-джентльменски» заморозить или ограничить ядерные арсеналы, заявив, что готовы сделать то же самое. По словам спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли, Вашингтон уже достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов продлить договор СНВ-3 на этих условиях «хоть завтра».

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя предложение США, заявил, что Вашингтон не получит никакого соглашения, «если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Россией до их выборов». По его словам, Москва выступает за то, чтобы «заниматься проблемами стратегической стабильности в комплексе».

В Кремле заявили, что никаких «железобетонных» договоренностей с США о сокращении ядерных вооружений пока нет, поскольку переговоры еще продолжатся.

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СНВ-3 действует с февраля 2011 года по февраль 2021-го и по соглашению стран может быть продлен еще на пять лет. По условиям договора каждая сторона должна сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Помимо этого СНВ-3 предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

Автор
Виктория Полякова
Джо Байден ядерное оружие СНВ
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