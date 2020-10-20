Лукашенко после студенческих протестов сменил ректоров трех университетов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 12:44
Почему стоит иметь собственный автомобиль в 2020 году 14:16 В Минобороны не согласились с предложением Минфина сократить штат военных Общество, 14:12 ФМБА сообщило о влияющих на открытие авиасообщения исследованиях Общество, 14:07 Мишустин заявил об избежавшей коллапса России из-за коронавируса Политика, 14:07 Выйти на крупных b2b-клиентов и удержать их: как выстроить цепочку Pro, 14:07 Потерпевшие по делу о ДТП выступили против смягчения приговора Ефремову Общество, 14:02 Какие альткоины покупать до конца года. Главные варианты от экспертов Крипто, 14:00 Россия не получила официальный ответ США на ноту по ядерному договору Политика, 13:54 Сбербанк начал выплату рекордных в России дивидендов Финансы, 13:53 Лукашенко после студенческих протестов сменил ректоров трех университетов Политика, 13:53 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 13:47 Варвара Караулова вернула свое настоящее имя Общество, 13:47 Главный тренер ХК «Динамо» вернется к работе после воспаления аппендикса Спорт, 13:45 Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное Общество, 13:42
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко после студенческих протестов сменил ректоров трех университетов

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых ректоров в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ) и Брестском государственном техническом университете (БрГТУ). Об этом сообщил близкий к главе государства Telegram-канал «Пул первого».

«В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок», — говорится в сообщении.

Студенты этих вузов ранее участвовали в акциях протеста против Лукашенко.

Лукашенко заявил о «хорошем кулаке» Белоруссии перед лицом Запада
Политика
Александр Лукашенко

Согласно данным канала, МГЛУ возглавила декан факультета немецкого языка Наталья Лаптева, БГУКИ — первый замминистра культуры Наталья Карчевская, а БрГТУ — экс-проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета Александр Баханович.

Ранее эти университеты возглавляли соответственно Наталья Баранова, Наталья Карчевская и Александр Драган.

С сентября в Белоруссии проходят студенческие акции протеста. Учащиеся различных вузов — в том числе МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ — выходят на улицы с бело-красно-белыми влагами и требуют отставки Лукашенко. На митингах молодых людей задерживают силовики. На последней акции 17 октября в Минске задержали около десяти студентов МГЛУ.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Массовые акции протестов в республике начались в августе после президентских выборов. Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция и протестующие не согласились с этими результатами и потребовали проведения новых выборов. При этом белорусские власти настаивают, что митинги являются провокацией Запада.

Россия в отличие от многих стран Запада признала результаты выборов, Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой.

Александр Лукашенко Белоруссия университеты протесты
Материалы по теме
Лукашенко заявил о «хорошем кулаке» Белоруссии перед лицом Запада
Политика
Оппозиция ответила на встречу Лукашенко с арестованными в СИЗО
Политика
Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter