Лукашенко после студенческих протестов сменил ректоров трех университетов

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых ректоров в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ) и Брестском государственном техническом университете (БрГТУ). Об этом сообщил близкий к главе государства Telegram-канал «Пул первого».

«В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок», — говорится в сообщении.

Студенты этих вузов ранее участвовали в акциях протеста против Лукашенко.

Согласно данным канала, МГЛУ возглавила декан факультета немецкого языка Наталья Лаптева, БГУКИ — первый замминистра культуры Наталья Карчевская, а БрГТУ — экс-проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета Александр Баханович.