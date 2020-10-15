Лукашенко заявил о «хорошем кулаке» Белоруссии перед лицом Запада

По словам президента, Белоруссия учитывает такие варианты развития событий, как «цветная революция» и гибридная война, и поэтому вынуждена демонстрировать силу

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Белоруссия провела на западе республики военные учения, что «образумило» внешние силы, которые поняли, что у Минска есть «хороший кулак». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, его слова передает агентство БелТА.

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«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — пообещал Лукашенко.

Президент отметил, что несколько лет назад республика приняла новую военную доктрину, в которой учтены такие явления, как гибридная война и «цветная революция». «Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу», — пояснил Лукашенко.

Также президент в очередной раз сообщил, что основной причиной событий последних месяцев в Белоруссии выступают внешние силы. «Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было», — предположил он.