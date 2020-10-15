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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил о «хорошем кулаке» Белоруссии перед лицом Запада

По словам президента, Белоруссия учитывает такие варианты развития событий, как «цветная революция» и гибридная война, и поэтому вынуждена демонстрировать силу
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Белоруссия провела на западе республики военные учения, что «образумило» внешние силы, которые поняли, что у Минска есть «хороший кулак». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, его слова передает агентство БелТА.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — пообещал Лукашенко.

Президент отметил, что несколько лет назад республика приняла новую военную доктрину, в которой учтены такие явления, как гибридная война и «цветная революция». «Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу», — пояснил Лукашенко.

Также президент в очередной раз сообщил, что основной причиной событий последних месяцев в Белоруссии выступают внешние силы. «Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было», — предположил он.

События августа показали, что для страны значима Организация Договора о коллективной безопасности, добавил Лукашенко: «События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать».

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Белоруссия провела комплексные тактические учения на Гродненском направлении в конце августа. Военные отработали борьбу с условными противниками. В маневрах приняли участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские и инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

С августа в Минске и других городах страны продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов. Согласно их официальным результатам, 80% голосов получил нынешний президент Александр Лукашенко. Его соперница, единый кандидат от оппозиции, Светлана Тихановская набрала чуть более 10% голосов. После выборов оппозиция обвинила власть в фальсификациях. Власти отрицают обвинения и считают, что в организации протестов участвует Запад.

Москва признала итоги выборов. Президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, в сентябре президенты провели встречу в Сочи.

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Автор
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