Производитель «Спутник V» назвал возможные сроки массовой вакцинации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Масштабная вакцинация препаратом «Спутник V» в России могут начаться в конце ноября 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев во ходе выступления на форуме «Открытые инновации».

По его словам, в масштабирование производства вакцины вовлечено пять производственных площадок.

«Значимые количества и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре», — заявил он.

Материал дополняется