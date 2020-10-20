Пандемия коронавируса , 20 окт, 11:50
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Производитель «Спутник V» назвал возможные сроки массовой вакцинации
Масштабная вакцинация препаратом «Спутник V» в России могут начаться в конце ноября 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев во ходе выступления на форуме «Открытые инновации».
По его словам, в масштабирование производства вакцины вовлечено пять производственных площадок.
«Значимые количества и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре», — заявил он.
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