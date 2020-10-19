Разработчик вакцины от COVID-19 назвал способ узнать о получении плацебо

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Добровольцы, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», смогут узнать, получили они вакцину или плацебо, лишь после окончания исследований. Об этом сообщил замглавы Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает ТАСС.

По его словам, отличить получение вакцины от плацебо можно только после сдачи крови в контрольных точках — по появлению нужного уровня антител.

«Но на самом деле окончательный результат будет получен, только когда исследование будет «разослеплено», то есть [когда] исследование будет завершено», — сказал Логунов.

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