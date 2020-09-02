Мантуров сообщил о поставке за границу тысячи доз вакцины от COVID-19

Фото: АГН «Москва»

Россия поставила нескольким странам по 1–2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для апробации. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью программе «Поздняков», опубликованном на сайте телеканала НТВ.

«В несколько стран поставлено уже там от 1 тыс. до 2 тыс. доз, для того чтобы провести апробацию и получить подтверждение от тех стран на предмет уже коммерческой закупки данной продукции», — пояснил он.

Глава ведомства также подчеркнул, что до конца года в России планируется наладить производство более 1,5 млн доз препарата в месяц. Основными поставщиками вакцины станут фармацевтические компании «Биннофарм» (до 500–600 тыс. единиц в месяц) и «Генериум» (2–3 млн доз). Также в качестве производственной площадки рассматривается компания «Р-Фарм».

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции под торговым названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Ее разработкой занимались специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.