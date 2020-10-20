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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор объяснил опасность приема антибиотиков при гриппе

Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Прием антибиотиков без назначения врача при заболевании гриппом может не поспособствовать выздоровлению, а, напротив, нанести вред здоровью. Об этом сообщил Роспотребнадзор в статье о гриппе и мерах его профилактики. Текст опубликован на сайте ведомства.

«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет», — разъяснили в пресс-службе.

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В ведомстве также подчеркнули, что антибиотики назначаются медиками только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.

Лучшим способом избежать заражения является процедура вакцинации. В Роспотребнадзоре пояснили, что состав препарата ежегодно меняется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Наиболее благоприятными месяцами для проведения процедуры являются сентябрь—ноябрь.

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Ранее ученые Ливерпульского университета выяснили, что при последовательном заболевании гриппом и коронавирусом риск летального исхода увеличивается в несколько раз. Тогда инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев пояснил РБК, что при наложении двух заболеваний иммунитет человека сильно страдает. Именно поэтому в период пандемии COVID-19 медики рекомендуют всем гражданам сделать прививку от гриппа.

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По данным оперативного штаба, сейчас в России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 19 октября в стране выявили рекордное число заражений, вирус диагностировали у почти 16 тыс. россиян. Всего за время пандемии в России COVID-19 заразились более 1,4 млн человек.

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