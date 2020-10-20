Роспотребнадзор объяснил опасность приема антибиотиков при гриппе

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Прием антибиотиков без назначения врача при заболевании гриппом может не поспособствовать выздоровлению, а, напротив, нанести вред здоровью. Об этом сообщил Роспотребнадзор в статье о гриппе и мерах его профилактики. Текст опубликован на сайте ведомства.

«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет», — разъяснили в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что антибиотики назначаются медиками только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.

Лучшим способом избежать заражения является процедура вакцинации. В Роспотребнадзоре пояснили, что состав препарата ежегодно меняется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Наиболее благоприятными месяцами для проведения процедуры являются сентябрь—ноябрь.