Эксперты оценили исследование о повышающем риск смерти при COVID факторе

Фото: Andrew Milligan / Getty Images

Последовательное заболевание гриппом и коронавирусом значительно увеличивает риск летального исхода, рассказали ученые Ливерпульского университета. Исследование об этом опубликовано в электронном архиве научных исследований bioRxiv.

Специалисты инфицировали одну группу мышей коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и COVID-19. В результате у второй группы течение заболевания было более тяжелым.

«Двойное заражение вредно, и необходимо принять меры по смягчению последствий влияния пандемии на здоровье граждан», — заявили ученые.

По мнению инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева, при наложении двух заболеваний иммунитет человека сильно страдает. «Поэтому мы и говорим, что надо привиться хотя бы от гриппа, чтобы избежать такого неприятного сочетания болезней», — пояснил он РБК.

О том, что иммунная система сильно истощается в ходе заболевания гриппом или COVID-19, также заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «Обе болезни тяжелые, они бьют в одну и ту же точку, в этом ничего удивительного нет. <…> Естественно, когда наслаивается болезнь одна на другую, всегда утяжеляется течение», — объяснил он в разговоре с РБК.