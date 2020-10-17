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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили исследование о повышающем риск смерти при COVID факторе

Фото:Andrew Milligan / Getty Images
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

Последовательное заболевание гриппом и коронавирусом значительно увеличивает риск летального исхода, рассказали ученые Ливерпульского университета. Исследование об этом опубликовано в электронном архиве научных исследований bioRxiv.

Специалисты инфицировали одну группу мышей коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и COVID-19. В результате у второй группы течение заболевания было более тяжелым.

«Двойное заражение вредно, и необходимо принять меры по смягчению последствий влияния пандемии на здоровье граждан», — заявили ученые.

По мнению инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева, при наложении двух заболеваний иммунитет человека сильно страдает. «Поэтому мы и говорим, что надо привиться хотя бы от гриппа, чтобы избежать такого неприятного сочетания болезней», — пояснил он РБК.

О том, что иммунная система сильно истощается в ходе заболевания гриппом или COVID-19, также заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «Обе болезни тяжелые, они бьют в одну и ту же точку, в этом ничего удивительного нет. <…> Естественно, когда наслаивается болезнь одна на другую, всегда утяжеляется течение», — объяснил он в разговоре с РБК.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ранее о том, что грипп и коронавирус могут осложнить течение болезни друг друга, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Тогда он пояснил, что это также может повлиять на общую эпидемиологическую ситуацию, особенно в осенне-зимний период.

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Сейчас во всем мире фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 5 по 11 октября в мире было зарегистрировано рекордное число заряжений — более 2,2 млн случаев за неделю. Позднее представители организации заявили, что встревожены таким резким ухудшением ситуации.

По данным оперативного штаба, за последние сутки только в России было зарегистрировано почти 15 тыс. случаев заражения. Всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели 1,3 млн человек. Согласно данным ВОЗ, по всему миру это число достигает 39 млн.

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