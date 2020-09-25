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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ напомнили о неспособности вакцины от гриппа защитить от COVID-19

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн, ее слова приводит ORF.at.

Моэн предупредила о возможной нехватке вакцины от гриппа из-за большого спроса, который связан с пандемией коронавируса. По ее словам, масштабной вакцинацией правительства некоторых стран хотели предотвратить увеличение числа тяжелых случаев гриппа, чтобы иметь койки для пациентов с COVID-19. При этом она подчеркнула, что вакцина от гриппа не защитит от коронавируса.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

При этом представитель ВОЗ напомнила, что меры предосторожности из-за коронавирусной инфекции также эффективны для гриппа.

В середине сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцину против гриппа получили почти 7,5 млн человек. По словам министра, в текущем году «население очень активно идет на вакцинацию, реагируя на предостережения медицинских работников».

С 1 сентября в России началась вакцинация от гриппа. Президент Владимир Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа 60% населения в осенне-зимний период с охватом до 75% пациентов из групп риска. Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа. Всего из федерального бюджета на закупку вакцины было выделено порядка 22,5 млрд руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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