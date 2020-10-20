Facebook удалила аккаунт «агента России» перед выборами в США

Администрация социальной сети Facebook удалила учетную запись депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, которого Министерство финансов США ранее назвало «активным российским агентом» и ввело против него санкции, за попытки вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года, сообщает The Daily Beast со ссылкой на заявление соцсети.

В Facebook пояснили, что аккаунт Деркача был удален за нарушение политики соцсети, направленной против ее использования «людьми, вовлеченными в операции по оказанию влияния на выборы».

Издание отмечает, что украинский депутат был связан с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и собирал сведения о кандидате в президенты от Демократической партии, бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне Хантере.

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