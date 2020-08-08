Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания, потому что никто не был так «суров» с ней, как он. Ранее контрразведка США заявила о попытках Москвы повлиять на грядущие выборы в США: «продвинуть» Трампа и «очернить» Байдена

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту [президента] — это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», — заявил Трамп.

Так президент США ответил на вопрос, что он думает о заявлении американской контрразведки относительно попыток России повлиять на будущие выборы главы государства. В нем говорилось, что Москва пытается «продвинуть» Трампа, а его основного соперника Джо Байдена, напротив, «очернить», используя для этого «целый ряд мер».

«Мне все равно, кто что говорит», — заявил Трамп. В качестве примера «суровых» мер Вашингтона в отношении России он напомнил о санкциях против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также об увеличении расходов на оборону НАТО и укрепление Вооруженных сил США.

По словам Трампа, также «меньше всего хотят» его победы на выборах Китай и Иран. «Мы будем следить за всеми ними», — заявил он.