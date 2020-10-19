Воробьев объявил о новом запрете на массовые мероприятия в Подмосковье

Андрей Воробьев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

С 21 октября в Подмосковье вновь вводится запрет на массовые спортивные мероприятия, ограничивается работа некоторых учреждений культуры. Об этом, как передает канал «360», сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Выставки, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах в Подмосковье будет запрещено», — заявил Воробьев.

Ранее в области было ограничено проведение спортивных мероприятий с численностью присутствующих более 3 тыс. человек.

В Telegram-канале губернатора Подмосковья уточняется, что тренировки и игры будут продолжены, но без присутствия зрителей.

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