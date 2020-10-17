Посол России заявил об отсутствии анализа в отказе США продлить СНВ-3

США без какого-либо серьезного анализа отвергли инициативу президента России Владимира Путина о продлении на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3. — РБК). Об этом сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале посол России в США Анатолий Антонов.

«Вчера в информационном пространстве Соединенных Штатов Америки прогремело два взрыва. Первый взрыв — когда мир услышал о том, что Владимир Владимирович Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. И второй взрыв — когда американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьезного анализа просто взяли и отвергли предложение Владимира Владимировича Путина», — сказал посол (цитата по ТАСС).

По мнению дипломата, администрация нынешнего президента США крайне негативно относилась к ДСНВ с самого начала своей работы. Антонов убежден, что США специально пытаются исказить причины отказа российской стороны от предложений Вашингтона относительно продления данного договора.

Посол отметил, что США «пытаются перевернуть все с ног на голову, а также показать, будто бы Россия хочет все разрушить». Антонов также указал не неприемлемость диалога с Россией в ультимативной форме. Он добавил, что договоренностей можно достичь при нормальном диалоге.

При этом дипломат не исключил, что администрация Трампа может сделать шаги, которые не позволят продлить СНВ-3 в случае избрания Байдена президентом США.