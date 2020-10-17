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Политика ,  
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Посол России заявил об отсутствии анализа в отказе США продлить СНВ-3

США без какого-либо серьезного анализа отвергли инициативу президента России Владимира Путина о продлении на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3. — РБК). Об этом сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале посол России в США Анатолий Антонов.

«Вчера в информационном пространстве Соединенных Штатов Америки прогремело два взрыва. Первый взрыв — когда мир услышал о том, что Владимир Владимирович Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. И второй взрыв — когда американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьезного анализа просто взяли и отвергли предложение Владимира Владимировича Путина», — сказал посол (цитата по ТАСС).

По мнению дипломата, администрация нынешнего президента США крайне негативно относилась к ДСНВ с самого начала своей работы. Антонов убежден, что США специально пытаются исказить причины отказа российской стороны от предложений Вашингтона относительно продления данного договора.

Посол отметил, что США «пытаются перевернуть все с ног на голову, а также показать, будто бы Россия хочет все разрушить». Антонов также указал не неприемлемость диалога с Россией в ультимативной форме. Он добавил, что договоренностей можно достичь при нормальном диалоге.

При этом дипломат не исключил, что администрация Трампа может сделать шаги, которые не позволят продлить СНВ-3 в случае избрания Байдена президентом США.

Дипломат добавил, что в ходе последних контактов с российской стороной США подтвердили планы о намерении разместить ракеты средней и меньшей дальности на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Дело в том, что если американские ракеты будут размещены в АТР, а мне вчера еще раз подтвердили то, что такие ракеты будут размещены, то дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает объекты стратегического ядерного сдерживания», — отметил дипломат.

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NYT узнала о готовности Байдена продлить СНВ-3 при победе на выборах
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Джо Байден

Посол напомнил о том, что в феврале 2019 года президент России Владимир Путин предупреждал американскую сторону от решения разместить ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американские РСМД не появятся в том или ином регионе.

«И когда вчера я еще раз получил подтверждение, что это будет, и я тут же сказал, что, разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны», — добавил посол Антонов.

Посол убежден, что страны все ближе подходят к реальной гонке вооружений. Он также указал на то, что американцы уверены в том, что они выигрывают в гонке вооружений.

«Они (американцы — ред. РБК) уверены, что доведут до конца политику разорвать российскую экономику в клочья, и, несмотря на мои постоянные убеждения об опасности такого пути, необходимости диалога, пока нынешних американских политиков, по крайней мере тех, кто отвечает за контроль над вооружениями, убедить не получается», — заключил дипломат.

16 октября Владимир Путин предложил «без всяких условий» продлить срок действия ДСНВ «хотя бы на год».

Глава государства отметил, что если договор прекратит действовать и не будет заменен другим, «это было бы в высшей степени печально». Путин поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову попытаться в ближайшее время получить от США «хоть какой-то внятный ответ».

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, комментируя предложение Путина, назвал его предложение «провалом».

О'Брайен отметил, что Вашингтон «серьезно относится» к вопросу контроля над ядерным оружием и надеется, что «Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений».

Лавров назвал нереалистичным условие США по СНВ-3
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Сергей Лавров

Договор СНВ-3 действует с февраля 2011 года по февраль 2021-го и по соглашению сторон может быть продлен еще на пять лет. Он предусматривает сокращение с обеих сторон количество развернутых ядерных боезарядов до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Также СНВ-3 предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

СНВ ядерное оружие посол России в США Владимир Путин США
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