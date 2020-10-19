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В Москве от коронавируса выздоровели еще более 1,7 тыс. человек

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 1767 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

Накануне в столице от коронавируса вылечились 1654 человека. Всего за время пандемии в Москве вылечились 275 648 человек.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в больницах находятся около 10 тыс. человек с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ — 1 тыс. человек.

Москва лидирует по количеству зараженных среди всех российский городов. накануне в столице выявили 4610 новых случаев заражения.

За сутки в столице умер 51 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных исходов в столице достигло 6009 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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