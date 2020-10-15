Мурашко сообщил о заполненности коечного фонда под COVID на 90%

В России загруженность выделенного для пациентов с коронавирусом коечного фонда вновь достигла практически 90%, из 182 тыс. мест заняты 162 тыс. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«По реанимационным койкам — загружено менее 10%», — отметил он (цитата по ТАСС). Мурашко сообщил, что сейчас в реанимации находятся 2,8 тыс. человек, больных COVID-19, и эта цифра является «стабильной».

По мнению Мурашко, имеющегося коечного фонда достаточно, хотя число зараженных продолжает расти. Он уточнил, что максимальное число коек, которые выделяли в России под заболевших коронавирусной инфекцией, составляло 184 тыс. Сейчас в резерве остаются 20 тыс., после спада заболеваемости их перепрофилировали для лечения обычных пациентов.

В конце сентября число коек, развернутых для помощи зараженным, по словам помощник главы Минздрава Алексея Кузнецова составляло 129 750 мест. Из них были заняты 115 500, что также практически равнялось 90%.