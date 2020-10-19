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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев сообщил о взятии под контроль 13 сел в Карабахе

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Fred Dufour / Getty Images)

Азербайджанская армия взяла под контроль 13 сел в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, речь идет о селах Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы в Джебраильском районе.

Второе гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе постигла судьба первого
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Фото:Reuters

Алиев также обвинил армянскую сторону в нарушении перемирия и обстреле из тяжелого вооружения азербайджанских населенных пунктов и боевых позиций. По его словам, в результате этих обстрелов погибли люди, Азербайджан предпринял ответные действия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook заявила, что Вооруженные силы Азербайджана накануне начали атаку на южном направлении с применением танков и БТР. По ее словам, наступление было остановлено, а азербайджанские войска отброшены на несколько километров.

В Карабахе сообщили о еще 37 погибших армянских военных
Общество
Фото:Reuters

17 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. Позднее Баку и Ереван объявили новые даты гуманитарного перемирия, оно началось в полночь 18 октября (23:00 17 октября мск). Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в обстрелах и нарушении режима прекращения огня.

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До этого Армения и Азербайджан договаривались о перемирии с 10 октября после 11-часовых переговоров в Москве, однако оно было сорвано.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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