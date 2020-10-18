В Карабахе сообщили о еще 37 погибших армянских военных

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С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 710 армянских военных. Списки погибших опубликовало Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По данным ведомства, за последние сутки в ходе боев погибли еще 37 военных.

Ранее министерство сообщало еще о 40 погибших солдатах.

Официальной информации о потерях Азербайджана нет. Как сообщает «Sputnik Армения», ранее армянская сторона сообщала о 6109 убитых военных противника.

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона опубликует данные по погибшим военнослужащим страны после окончания горячей фазы конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, на тот момент в ходе боевых действий погибли 43 мирных жителя, более 200 получили ранения.



Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушениях договоренностей о временном перемирии.