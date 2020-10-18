В Баку снова заявили о сбитом армянском штурмовике Су-25

Министерство обороны Азербайджана (Фото: mod.gov.az)

Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные уничтожили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении. Об этом говорится на сайте ведомства.

По их данным, армянский военный самолет был сбит 18 октября подразделениями противовоздушной обороны, когда пытался нанести удар по позициям азербайджанской армии на джебраильском направлении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла «РИА Новости» заявление азербайджанских военных о сбитом Су-25 армянской армии. «Эта информация не соответствует действительности», — сказала Степанян.

Накануне военные Азербайджана уже сообщали, что сбили армянский штурмовик Су-25, пытавшийся ударить по позициям азербайджанских военных на этом направлении. В Минобороны Армении назвали это дезинформацией.