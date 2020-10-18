В Баку снова заявили о сбитом армянском штурмовике Су-25

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Экс-глава СБУ заявил о влиянии украинской «империи» до Владивостока Общество, 14:34 Эпидемиолог предупредил о потере антител у 20% заболевших COVID Общество, 14:33 Ереван предупредил о риске вспышки чумы в Нагорном Крабахе Политика, 14:30 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 14:23 ТАСС сообщил о госпитализации двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Спорт, 14:22 Ереван обвинил Баку в отказе от вывоза раненых при помощи Красного Креста Политика, 14:12 Умер писатель Алексей Михеев Общество, 14:10 В центре Минска заметили скопление спецтехники Политика, 13:54 СМИ сообщили о падении ребенка с детской коляской в московском ТЦ Общество, 13:43 Лопес заявил об ушедшем времени Ломаченко Спорт, 13:37 В Баку снова заявили о сбитом армянском штурмовике Су-25 Общество, 13:34 В премьер-лиге сообщили о ситуации с коронавирусом в «Роторе» Спорт, 13:30 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 13:28 Московскому театру пригрозили штрафом после концерта группы «На-На» Общество, 13:18
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Баку снова заявили о сбитом армянском штурмовике Су-25

Министерство обороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана (Фото: mod.gov.az)

Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные уничтожили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении. Об этом говорится на сайте ведомства.

По их данным, армянский военный самолет был сбит 18 октября подразделениями противовоздушной обороны, когда пытался нанести удар по позициям азербайджанской армии на джебраильском направлении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла «РИА Новости» заявление азербайджанских военных о сбитом Су-25 армянской армии. «Эта информация не соответствует действительности», — сказала Степанян.

Армения сообщила о гибели еще 40 своих военных в Нагорном Карабахе
Общество
Фото:Umit Bektas / Reuters

Накануне военные Азербайджана уже сообщали, что сбили армянский штурмовик Су-25, пытавшийся ударить по позициям азербайджанских военных на этом направлении. В Минобороны Армении назвали это дезинформацией.

Ереван и Баку при посредничестве России в очередной раз договорились о прекращении огня с полуночи 18 октября. Однако перемирие вновь было нарушено. В ночь на воскресенье Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в его срыве. Пресс-секретарь ведомства заявила, что противник подверг артиллерийскому обстрелу армянские позиции в северном направлении и ракетному обстрелу позиции в южном направлении.

В свою очередь, Баку заявил, что военные Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв из артиллерии азербайджанские позиции в окрестностях населенного пункта Джебраил.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Предыдущее гуманитарное перемирие было достигнуто 10 октября, стороны обвинили друг друга в его нарушении.

конфликт в Нагорном Карабахе Армения Азербайджан
Материалы по теме
Ереван сообщил о наступлении Азербайджана на юге Карабаха
Политика
В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать условия перемирия
Политика
Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по С-300 Армении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter