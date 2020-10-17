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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван опроверг заявление Баку о сбитом армянском Су-25

Шушан Степанян
Шушан Степанян (Фото: shushanstepanyan / Facebook)

Заявление Азербайджана о сбитом армянском штурмовике Су-25 не соответствует действительности и является дезинформацией. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Заявление Минобороны Азербайджана о том, что самолет Су-25, принадлежащий армянской стороне, якобы был сбит 17 октября, является еще одной дезинформацией», — написала Степанян.

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Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 17 октября подразделения противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении. По данным ведомства, самолет планировал нанести авиаудары по позициям азербайджанских подразделений на Джебраильском направлении.

Несмотря на заключенные в Москве договоренности о прекращении огня с 10 октября, стороны продолжают вести боевые операции. 

Так, ранее Азербайджан сообщал, что в результате ракетного удара Армении по азербайджанскому городу Гянджа погибли 13 человек. В ответ Ереван обвиняет Баку в обстреле городов Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и атаках на мирное население.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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