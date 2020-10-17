Ереван опроверг заявление Баку о сбитом армянском Су-25

Шушан Степанян (Фото: shushanstepanyan / Facebook)

Заявление Азербайджана о сбитом армянском штурмовике Су-25 не соответствует действительности и является дезинформацией. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Заявление Минобороны Азербайджана о том, что самолет Су-25, принадлежащий армянской стороне, якобы был сбит 17 октября, является еще одной дезинформацией», — написала Степанян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 17 октября подразделения противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении. По данным ведомства, самолет планировал нанести авиаудары по позициям азербайджанских подразделений на Джебраильском направлении.

Несмотря на заключенные в Москве договоренности о прекращении огня с 10 октября, стороны продолжают вести боевые операции.