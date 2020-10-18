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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия

Фото:AP
Фото: AP

Баку в ночь на 18 октября нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Вновь нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении <...>, а также ракетный обстрел в южном направлении <...>», — написала Степанян в Facebook.

Стороны сообщают о срыве режима прекращения огня второй раз с момента возобновления боев в Нагорном Карабахе. Изначально главы МИДов Азербайджана и Армении после призыва президента Владимира Путина договорились о гуманитарном перемирии в регионе с полудня 10 октября. Однако почти сразу после того, как оно вступило в силу, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения, и затем обстрелы продолжались всю неделю.

17 октября глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. После этого стороны назвали новую дату режима прекращения огня. Он вступил в силу в полночь 18 октября.

Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
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Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Нагорный Карабах режим прекращения огня Армения Азербайджан
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