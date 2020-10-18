Армения сообщила о гибели еще 40 своих военных в Нагорном Карабахе

Фото: Umit Bektas / Reuters

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли еще 40 военнослужащих Армении. Списки погибших опубликовали Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Единый информационный центр при армянском правительстве.

По данным «Sputnik Армения», по состоянию на 18 октября в зоне конфликта погибли 673 армянских военнослужащих и 34 мирных жителя. Официальной информации о потерях Азербайджана нет, но, отмечает агентство, армянская сторона сообщает, что у противника 6109 убитых.

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью «РИА Новости», что азербайджанская сторона обнародует данные по погибшим военнослужащим страны после окончания горячей фазы конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, на тот момент в ходе боевых действий погибли 43 мирных жителя, более 200 получили ранения.

Накануне на границе Армении и Азербайджана вновь вступил в силу режим прекращения огня, однако страны снова обвинили друг друга в нарушении режима. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября.