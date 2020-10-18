Министр пообещал не отстранять учителей за отказ от вакцинации от COVID

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Учителей школ не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от коронавируса или гриппа, рассказал в интервью ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

«Конечно, нет. Прививка — дело добровольное. Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность», — ответил Кравцов на соответствующий вопрос журналиста.

В сентябре с подобным заявлением выступил заместитель Кравцова Дмитрий Глушко. Также, по его словам, никто не будет требовать с учеников тест на коронавирус. «Главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», — отметил Глушко.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции была произведена Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе. Она получила название «Спутник V». 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса — центра «Вектор», которая получила название «ЭпиВакКорона».