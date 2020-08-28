МИД возмутился санкциями против российских разработчиков вакцины от COVID

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Решение властей США о введении санкций в отношении трех российских научно-исследовательских институтов (НИИ) в МИД России считают «вопиющим». Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, особое возмущение вызывает включение в список организаций, чью деятельность Вашингтон считает противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США 48-го Центрального НИИ Министерства обороны России, специалисты которого «последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США», — заявила Захарова (цитата по сообщению на сайте МИД).

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства полагает, что действия властей США могут объясняться стремлением использовать санкции в интересах американских фармакологических компаний, также ведущих разработку вакцин от COVID-19.