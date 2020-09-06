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Пандемия коронавируса ,  
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Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Министерстве просвещения России не будут требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — сказал Глушко.

Также чиновник сообщил, что с детей тест брать никто не будет. «Главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», — сообщил Глушко. По его мнению, надо уделять больше внимания тем, кто работает в школе: учителям, администрации и прочим сотрудникам.

В Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на удаленку
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко также исключил принудительную вакцинацию учителей от коронавируса. По его словам, вакцинация — это дело каждого отдельного человека.

В августе министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал сделать прививку от коронавируса в первую очередь пожилым людям. Делать прививку детям власти пока не планируют.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была изготовлена Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе. Она получила название «Спутник V». Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, ее уже начали поставлять в медицинские учреждения в рамках испытаний.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: школы, учителя, коронавирус, вакцинация
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