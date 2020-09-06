Минпросвещения пообещало не требовать от учителей обязательной вакцинации

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В Министерстве просвещения России не будут требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — сказал Глушко.

Также чиновник сообщил, что с детей тест брать никто не будет. «Главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», — сообщил Глушко. По его мнению, надо уделять больше внимания тем, кто работает в школе: учителям, администрации и прочим сотрудникам.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко также исключил принудительную вакцинацию учителей от коронавируса. По его словам, вакцинация — это дело каждого отдельного человека.