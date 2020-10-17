Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать условия перемирия Политика, 23:11 В Москве за сутки умерли 52 человека с коронавирусом Общество, 23:03 СМИ узнали о проблемах с признанием беженцем убившего учителя во Франции Общество, 22:47 Пострадавший при отравлении Скрипалей в Солсбери сержант ушел в отставку Политика, 22:34 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 22:28 «Реал» впервые проиграл «Кадису» на своем поле в чемпионате Испании Спорт, 22:18 Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по С-300 Армении Политика, 22:02 Дубль переболевшего COVID-19 Ибрагимовича принес «Милану» победу в дерби Спорт, 21:47 Баку и Ереван назвали новую дату гуманитарного перемирия Общество, 21:36 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 21:27 Тела мужчины и женщины ранами от огнестрела нашли в квартире в Москве Общество, 21:18 Главы МИД Армении и Азербайджана заявили о важности соблюдения перемирия Политика, 21:07 Первый гол Кокорина помог «Спартаку» победить «Химки» Спорт, 20:59 Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов Общество, 20:58
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по С-300 Армении

Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube
Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube
Video

Министерство обороны Азербайджана показало кадры удара по зенитно-рекетному комплексу (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Армении. Видеозапись опубликована на сайте ведомства.

При этом в министерстве не уточнили, когда Азербайджан нанес удар по армянским позициям и где именно располагался ЗРК.

Накануне, 16 октября, Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что по неподтвержденным данным армия Азербайджана уничтожила ракетный комплекс С-300 Армении.

Военное ведомство Азербайджана уже сообщало об уничтожений другого комплекса С-300 армии Армении 30 сентября. Тогда речь шла о ЗРК на территории Шушакенд Ходжалинского района.

Армения сообщила о беспилотниках Азербайджана над территорией страны
Общество

Конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда страны обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

10 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 11:00 по мск. Однако стороны сразу же обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и бои продолжились.

Как сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян, стороны выбрали новую дату для начала гуманитарного перемирия. Согласно новому соглашению, режим прекращения огня начнется в полночь 18 октября.

Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Азербайджан Армения С-300 Нагорный Карабах
Материалы по теме
Главы МИД Армении и Азербайджана заявили о важности соблюдения перемирия
Политика
В Минобороны Армении заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
Политика
Армения сообщила о беспилотниках Азербайджана над территорией страны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter