Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по С-300 Армении

Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

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Министерство обороны Азербайджана показало кадры удара по зенитно-рекетному комплексу (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Армении. Видеозапись опубликована на сайте ведомства.

При этом в министерстве не уточнили, когда Азербайджан нанес удар по армянским позициям и где именно располагался ЗРК.

Накануне, 16 октября, Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что по неподтвержденным данным армия Азербайджана уничтожила ракетный комплекс С-300 Армении.

Военное ведомство Азербайджана уже сообщало об уничтожений другого комплекса С-300 армии Армении 30 сентября. Тогда речь шла о ЗРК на территории Шушакенд Ходжалинского района.