Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении

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Военные Азербайджана уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 Армении, а также несколько сотен единиц военной техники. Об этом Министерство обороны страны сообщило на странице ведомства в Facebook.

«В ходе вчерашних боев на территории Шушакенд Ходжалинского района был уничтожен один зенитно-ракетный комплекс С-300», — говорится в сообщении.



Ведомство указывает, что с 27 сентября до настоящего времени были ранены и убиты около 2,3 тыс. человек со стороны противника. Азербайджанские военные также вывели из строя примерно 130 танков, свыше 200 артиллерийских установок, гранатометов и систем залпового огня. Кроме того, перестали действовать шесть командных пунктов, пять складов с боеприпасами, 55 автомобилей и около 50 противотанковых средств.

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