В Роспотребнадзоре заявили о продолжении первой волны коронавируса

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В России продолжается первая волна эпидемии коронавирусной инфекции, вторая волна заболеваемости пока не началась. Об этом журналистам заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — пояснил он.

По словам Горелова, особенность ситуации состоит в том, что процессы распространения гриппа и коронавируса могут происходить одновременно. В связи с этим возникает вероятность того, вирусы могут осложнить течение болезни друг у друга. Пока определенных прогнозов на этот счет нет.

Он также подчеркнул, что в качестве профилактики россиянам необходимо сделать прививку о гриппа.