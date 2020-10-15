В ВОЗ назвали тревожным рост заболеваемости COVID-19 в России

Эксперты организации не могут предсказать развитие эпидемии в стране, но призывают комплексно придерживаться существующих санитарных требований. 15 октября в России выявили 13,7 тыс. новых заболевших и 286 смертей

Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России как тревожный, передает «РИА Новости».

«Мы наблюдаем тревожное увеличение числа случаев (коронавируса) в Российской Федерации. Это общая тенденция во всей Европе и во всем мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию, и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19», — заявили агентству в организации.

В ВОЗ отметили, что тенденция по увеличению числа заболевших наблюдается во всем мире. При этом эксперты организации не могут дать прогнозы по развитию эпидемиологической ситуации в России в целом и в Москве в частности.

В организации подчеркнули, что меры по борьбе с распространением коронавируса нужно соблюдать в комплексе, а не по отдельности. «Любая мера сама по себе недостаточна, все они должны поддерживаться», — заявили в ВОЗ. Более строгие ограничения, чем введенные сейчас на федеральном уровне, могут быть нужны в отдельных регионах с очагами COVID-19.