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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ назвали тревожным рост заболеваемости COVID-19 в России

Эксперты организации не могут предсказать развитие эпидемии в стране, но призывают комплексно придерживаться существующих санитарных требований. 15 октября в России выявили 13,7 тыс. новых заболевших и 286 смертей

Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России как тревожный, передает «РИА Новости».

«Мы наблюдаем тревожное увеличение числа случаев (коронавируса) в Российской Федерации. Это общая тенденция во всей Европе и во всем мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию, и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19», — заявили агентству в организации.

В ВОЗ отметили, что тенденция по увеличению числа заболевших наблюдается во всем мире. При этом эксперты организации не могут дать прогнозы по развитию эпидемиологической ситуации в России в целом и в Москве в частности.

В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в мире
Общество
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В организации подчеркнули, что меры по борьбе с распространением коронавируса нужно соблюдать в комплексе, а не по отдельности. «Любая мера сама по себе недостаточна, все они должны поддерживаться», — заявили в ВОЗ. Более строгие ограничения, чем введенные сейчас на федеральном уровне, могут быть нужны в отдельных регионах с очагами COVID-19.

В октябре представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что гражданам нужно научиться жить с коронавирусом. «Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — сказала она.

При этом в организации утверждают, что второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире нет, а нынешний рост заболеваемости является продолжением первой волны. В ВОЗ также отметили, что есть страны, где фиксируется снижение числа инфицированных.

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В ВОЗ отвергли идею коллективного иммунитета за счет отмены ограничений
Общество
Фото:Robert Michael / Global Look Press

По данным ВОЗ, в период с 5 по 11 октября количество заболевших COVID-19 в мире выросло на 2,2 млн человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. При этом число смертей от болезни и ее последствий в целом незначительно снизилось.

К 15 октября Всемирная организация здравоохранения насчитала в мире почти 38,4 млн зараженных. Число летальных исходов составляет 1,089 млн. Россия находится на четвертом месте по количеству заболевших с 1,354 млн человек. Суточный прирост в стране в четверг составил 13,7 тыс. человек. 15 октября был зафиксирован максимум летальных исходов от COVID-19 с начала эпидемии — 286 умерших.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
ВОЗ Россия коронавирус
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