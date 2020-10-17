В Москве туристам выписали ₽1 млн штрафов из-за данных о тестах на COVID

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве 73 человека, которые с 1 августа вернулись из других стран и не внесли данные о проведенном ПЦР-тестировании, были оштрафованы на общую сумму свыше 1 млн руб. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении. Более того, сейчас суды рассматривают административные материалы в отношении еще 955 граждан.

Всего московское управление Роспотребнадзора направило 2179 уведомлений москвичам, не выполняющим установленные требования. Было составлено 1515 протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП России, предусматривающей штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Если же действия (или бездействие) этих граждан повлекли причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. руб., уточнили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что по прилете в Москве пройти тест на коронавирус можно не только в пунктах тестирования в аэропортах, но и в городских поликлиниках по месту жительства.