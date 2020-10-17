Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Ереван опроверг заявление Баку о сбитом армянском Су-25 Политика, 12:54 В Москве туристам выписали ₽1 млн штрафов из-за данных о тестах на COVID Общество, 12:49 Сколько можно было заработать на криптовалюте за 5 лет с ₽50 тыс. Крипто, 12:35 Каникулы, море, The Cure. Каким получился фильм «Лето 85» Франсуа Озона Стиль, 12:30 Чижов предупредил о падении уровня отношений с ЕС из-за санкций Политика, 12:27 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 12:26 Призер чемпионата Голландии по футболу объявил о вспышке COVID-19 Спорт, 12:24 В Совфеде ответили на отказ Эрдогана признать Крым российским Политика, 12:19 Президент Южной Осетии заразился коронавирусом Политика, 12:06 Шопинг в YouTube и голограммы на дорогах: дайджест инноваций Экономика инноваций, 12:00  Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала осени Общество, 11:56 5 факторов, которые в 2020 году больше всего повлияли на цену акций Инвестиции, 11:49 Соболев заявил о расстроившем его дебюте в сборной России по футболу Спорт, 11:49 Ученые определили наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови Общество, 11:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве туристам выписали ₽1 млн штрафов из-за данных о тестах на COVID

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве 73 человека, которые с 1 августа вернулись из других стран и не внесли данные о проведенном ПЦР-тестировании, были оштрафованы на общую сумму свыше 1 млн руб. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении. Более того, сейчас суды рассматривают административные материалы в отношении еще 955 граждан.

Всего московское управление Роспотребнадзора направило 2179 уведомлений москвичам, не выполняющим установленные требования. Было составлено 1515 протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП России, предусматривающей штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Если же действия (или бездействие) этих граждан повлекли причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. руб., уточнили в ведомстве.

На вокзалах Москвы за день оштрафовали почти 150 человек без масок
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты напомнили, что по прилете в Москве пройти тест на коронавирус можно не только в пунктах тестирования в аэропортах, но и в городских поликлиниках по месту жительства.

Ранее, 13 октября, во время проверок на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзалах выявили 147 нарушителей масочно-перчаточного режима, на них были составлены административные протоколы.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»
Москва коронавирус туристы тесты
Материалы по теме
Мурашко оценил сроки получения результатов тестов новой вакцины от COVID
Общество
Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве
Общество
Ученые определили наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter