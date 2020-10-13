ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост заболеваемости COVID за неделю

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За минувшую неделю (с 5 по 11 октября) число заражений коронавирусом в мире увеличилось более чем на 2,2 млн случаев. Это рекордный показатель за все время пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 208,5 тыс. случаев, что на 10,09% превышает более ранние показатели. Однако число смертей за данный период, наоборот, уменьшилось на 0,24%. С 28 сентября по 4 октября от COVID-19 умерли 39 344 человека, а с 5 по 11 октября — 39 249 человек.

Всего, по данным ВОЗ, с января 2020 года коронавирусом заразились 37,4 млн человек, из них более 1 млн умерли. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в США — 7,6 млн, Индии — 7,12 млн, Бразилии — 5 млн и России — 1,32 млн, указывает ВОЗ.

По данным Университета Хопкинска, коронавирусом в мире заразились 37,8 млн человек. При этом в США заболевание выявили у 7,8 млн, в Индии — у 7,17 млн, в Бразилии — у 5,1 млн и в России у 1,3 млн.