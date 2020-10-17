Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности перспективы использования российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Аль Сауд обменялись мнениями о реализации имеющихся договоренностей в формате сделки ОПЕК +.

Предыдущий разговор президента России и наследного принца состоялся 13 октября. Тогда они обсудили важность дальнейшего сотрудничества двух государств, в том числе в сфере энергетики.