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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена тематика взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности перспективы использования российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

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Фото:Yawar Nazir / Getty Images

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Аль Сауд обменялись мнениями о реализации имеющихся договоренностей в формате сделки ОПЕК +.

Предыдущий разговор президента России и наследного принца состоялся 13 октября. Тогда они обсудили важность дальнейшего сотрудничества двух государств, в том числе в сфере энергетики.

В сентября Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом. Тогда лидеры двух стран обсудили негативные последствия пандемии коронавируса и коллективные усилия по борьбе с ними.

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Фото:Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России / ТАСС

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Вакцина «Спутник V» была разработана Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа. Десятки стран уже направили в Россию запрос поставку препарата.

Кроме того, 14 октября была зарегистрирована еще одна вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Всего в России разрабатывается 26 препаратов от коронавируса.

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