Путин и саудовский король обсудили производство вакцины от COVID-19

Владимир Путин (Фото: Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили преодоление последствий пандемии COVID-19, в том числе перспективы совместного производства разработанной в России вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Кремль.

«Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили коллективные усилия по борьбе с негативными последствиями распространения коронавирусной инфекции для мировой экономики и финансов, включая выдвинутую Путиным в марте этого года на внеочередном саммите G20 инициативу по созданию «зеленых коридоров» для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Путин и король Саудовской Аравии также затронули тему выполнения договоренностей в формате «ОПЕК плюс», а также различные аспекты двустороннего сотрудничества.

Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.