Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынки энергоносителей

Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Аль Сауд обменялись мнениями касательно текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. Сообщается, что они отметили важность продолжения совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+.

В ходе разговора стороны выразили настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях.

В сентябре Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом. Тогда стороны обсудили преодоление последствий пандемии COVID-19, а также коллективные усилия по борьбе с негативными последствиями распространения коронавирусной инфекции для мировой экономики и финансов. Кроме того, они также затронули тему выполнения договоренностей в формате ОПЕК+.