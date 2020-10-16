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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль ответил на обвинения в дискредитации британской вакцины от COVID

Фото:Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России / ТАСС
Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России / ТАСС

В Кремле заявили, что Россия не дезинформирует зарубежные страны, а делится своими успехами при создании вакцины против коронавируса. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной причастности России к кампании по дискредитации вакцины, разработанной в Оксфордском университете.

«Россия никого не дезинформирует, Россия гордо говорит о своих успехах, Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана», — заявил Песков.

Он также высказал мнение, что «именно Россия выступает за международное сотрудничество в этот нелегкий период пандемии».

Ранее The Times сообщил, что в Великобритании началась информационная кампания по дискредитации вакцины против коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет. По данным издания, в интернете появляются юмористические публикации, в них вакцину называют «обезьяньей» и утверждают, что применение этого препарата может превратить человека в шимпанзе. В Оксфордском университете считают, что их вакцину пытаются дискредитировать люди, связанные с российскими властями, передает The Times.

Гинцбург оценил влияние приостановки испытаний вакцины AstraZeneca
Общество
Фото:TimIreland / Xinhua / Global Look Press

В сентябре Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена политизировать ситуацию вокруг вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca, испытания которой были приостановлены. По его словам, случай с фармкомпанией подчеркивает важность того, чтобы каждая страна имела сразу несколько препаратов от коронавируса. Песков отметил, что российская вакцина более надежна, поскольку «Спутник V» — «это все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca речь идет об обезьяньей вакцине».

Оксфордский университет и AstraZeneca дважды приостанавливали испытания своей вакцины. Первый раз это произошло в июле, когда у одного из добровольцев, на которых ее испытывали, обнаружили рассеянный склероз. Тогда эксперты заявили, что это не связано с введением препарата. Еще раз исследования были приостановлены в сентябре, чтобы независимые специалисты могли оценить безопасность препарата для уменьшения количества побочных эффектов в будущем. Reuters тогда сообщил, что причиной стали неврологические симптомы у одного из участников тестирования.

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AstraZeneca провела две первые фазы исследований в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. К завершающему этапу компания приступила в конце августа в США. Как передавал ТАСС, британская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса.

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Источник: JHU
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