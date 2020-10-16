Кремль ответил на обвинения в дискредитации британской вакцины от COVID

Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России / ТАСС

В Кремле заявили, что Россия не дезинформирует зарубежные страны, а делится своими успехами при создании вакцины против коронавируса. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной причастности России к кампании по дискредитации вакцины, разработанной в Оксфордском университете.

«Россия никого не дезинформирует, Россия гордо говорит о своих успехах, Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана», — заявил Песков.

Он также высказал мнение, что «именно Россия выступает за международное сотрудничество в этот нелегкий период пандемии».

Ранее The Times сообщил, что в Великобритании началась информационная кампания по дискредитации вакцины против коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет. По данным издания, в интернете появляются юмористические публикации, в них вакцину называют «обезьяньей» и утверждают, что применение этого препарата может превратить человека в шимпанзе. В Оксфордском университете считают, что их вакцину пытаются дискредитировать люди, связанные с российскими властями, передает The Times.