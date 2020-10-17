В администрации Алиева сообщили о 23 раненых при ракетном обстреле Гянджи

В результате ракетного обстрела города азербайджанского города Гянджа, по предварительным данным, погибли два человека, 23 получили ранения, сообщил в Twitter заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

По его данным, более 20 домов разрушено в результате ракетного обстрела города со стороны Армении. Гаджиев опубликовал видео, на котором видно обрушившееся здание.

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