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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Президент Азербайджана назвал Армению инициатором перемирия

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Армения попросила Азербайджан о перемирии в ходе переговоров в Москве. Об этом в интервью турецкому телеканалу A Haber заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли. Мы пошли им навстречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленными», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

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Фото:mod.gov.az

По словам Алиева, вместо того чтобы пойти на переговоры, Армения использовала перемирие в своих целях и атаковала Азербайджан.

9 октября министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян провели переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. После 11 часов переговоров главы внешнеполитических ведомств договорились о введении режима прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако с наступлением указанного времени Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия и военные действия продолжились.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В связи с этим Лавров предложил отправить в зону конфликта военных наблюдателей из России. Глава МИДа пояснил, что в ходе московских переговоров страны обсуждали возможный ввод миротворцев для соблюдения режима прекращения огня.

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. Обе страны сообщают о погибших и раненых среди мирного населения.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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