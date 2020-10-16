Президент Азербайджана назвал Армению инициатором перемирия

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Армения попросила Азербайджан о перемирии в ходе переговоров в Москве. Об этом в интервью турецкому телеканалу A Haber заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли. Мы пошли им навстречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленными», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

По словам Алиева, вместо того чтобы пойти на переговоры, Армения использовала перемирие в своих целях и атаковала Азербайджан.

9 октября министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян провели переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. После 11 часов переговоров главы внешнеполитических ведомств договорились о введении режима прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако с наступлением указанного времени Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия и военные действия продолжились.