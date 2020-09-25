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Стали известны профессии пострадавших из-за нападения около Charlie Hebdo

Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Пострадавшие в результате нападения у здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже работали журналистами в телекомпании Premières Ligne, расположенной в том же здании. Об этом сообщает радио France Info со ссылкой на представителя компании.

«Двое наших сотрудников — мужчина и женщина — были ранены на улице возле бывшего здания Charlie Hebdo», — сказала Элиза Люсет, ведущая программы «Расследование денежных средств».

Нападение произошло 25 сентября, неизвестный c мачете атаковал людей. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, позже полиция уточнила, что в результате нападения пострадали два человека.

Неизвестный с мачете напал на людей у бывшей редакции Charlie Hebdo
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Фото:Thibault Camus / AP

По данным France Info, сотрудниками полиции были задержаны два человека, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Школы и детские сады в районе нападения возобновили работу.

В начале сентября газета Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых террористы напали на редакцию в 2015-м. После этого журналисты начали получать новые угрозы.

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