Стали известны профессии пострадавших из-за нападения около Charlie Hebdo

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Пострадавшие в результате нападения у здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже работали журналистами в телекомпании Premières Ligne, расположенной в том же здании. Об этом сообщает радио France Info со ссылкой на представителя компании.

«Двое наших сотрудников — мужчина и женщина — были ранены на улице возле бывшего здания Charlie Hebdo», — сказала Элиза Люсет, ведущая программы «Расследование денежных средств».

Нападение произошло 25 сентября, неизвестный c мачете атаковал людей. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, позже полиция уточнила, что в результате нападения пострадали два человека.

По данным France Info, сотрудниками полиции были задержаны два человека, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Школы и детские сады в районе нападения возобновили работу.