Неизвестный с мачете напал на людей у бывшей редакции Charlie Hebdo

Фото: Antoine Antoniol / Getty Images

В Париже неизвестный c мачете атаковал людей возле здания бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo. Трое человек получили ранения, сообщает Le Parisien.

О нападении в XI округе французской столице сообщает и городское управление полиции в Twitter.

Задержать нападавшего оперативно не удалось, его ищет полиция. По данным Le Parisien, он мог скрыться в метро.

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых террористы напали на редакцию в 2015-м. После этого журналисты начали получать новые угрозы.