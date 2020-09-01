Журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда

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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo 2 сентября вновь выйдет с карикатурами на пророка Мухаммеда, которые в январе 2015 года спровоцировали теракт в его редакции. Об этом сообщили сами сотрудники на сайте журнала.

Это решение объясняется тем, что «эти рисунки стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть».

По словам сотрудников, они понимают, что публикация именно этих рисунков, которые многие мусульмане посчитали богохульством, привела к теракту 7 января 2015 года. Однако считают, что необходимо сделать это в день, когда во Франции начнется судебный процесс по делу об этом теракте.

«Для нас недопустимо подходить к этому процессу, не доведя их [рисунки] до читателей и граждан», — заявила команда журнала. Без этого, по их мнению, молодые французы, которые станут «свидетелями судебного процесса, его не поймут».